شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. تقسيمة قوية بين اللاعبين استعدادا لمواجهة اسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران اليوم الأربعاء.

وأشرف على التقسيمة كل من أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وظهر لاعبو الفريق بمستوى طيب خلال التقسيمة، واطمأن الجهاز الفني على المغربي حميد أحداد عقب عودته من الإصابة مؤخرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.