شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. حميد أحداد يتعافى من إصابته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

وتعرض «أحداد» للإصابة في كاحل القدم، وخضع على أثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع أسوان غدا الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.