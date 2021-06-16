شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخطط لضم هداف سوبر لخلافة حسام حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مسؤولو نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للتعاقد مع ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز والمعار لصفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الجاري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلمت «المصري اليوم» أن نادي سموحة يسعى لضم ناصر منسي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بناء على رغبة أحمد سامي، المدير الفني للفريق.

وطلب أحمد سامي من إدارة النادي السكندري ضرورة التعاقد مع ناصر منسي، في الفترة المقبلة، في ظل العجز الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الهجوم، خاصة بعدما تم الاستقرار على بيع حسام حسن، المعار لنادي أهلي طرابلس الليبي، في الميركاتو الصيفي، فضلا عن فشل عرفة السيد، في إثبات جدارته منذ انضمامه في يناير الماضي.

ويعد مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، أحد أبرز المهاجمين الذين يرغب سموحة، في التعاقد معهم.

يذكر أن ناصر منسي تنتهي إعارته مع طلائع الجيش، في نهاية الموسم الجاري، وظهر اللاعب بمستوى مميز مع الفريق هذا الموسم، حيث أحرز 6 أهداف وصنع 3 غيرها.