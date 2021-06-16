شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لمواءمة «الحوكمة» مع نظام اتحاد اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عصام هجو

شكّل اتحاد الإمارات لكرة اليد لجنة لمواءمة دليل الحوكمة مع النظام الأساسي للاتحاد، وستكون لجنة المواءمة برئاسة نبيل محمد عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد وناصر الحمادي الأمين العام وعدنان فرج رئيس اللجنة القانونية في الاتحاد وفيصل حسين الطواش رئيس لجنة المدربين. وأكد ناصر الحمادي للخليج الرياضي أن اللجنة ستباشر أعمالها اعتباراً من الأسبوع القادم لإنجاز المهمة في الوقت المحدد.