شكرا لقرائتكم خبر عن حسان تمبكتي ينجو من بلع اللسان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكدت الإدارة الطبية للمنتخب السعودي تحسن حالة مدافع الأخضر حسان تمبكتي بعد تعرضه لحادثة (بلع اللسان) في مباراة السعودية وأوزبكستان التي أقيمت الثلاثاء ضمن التصفيات المزدوجة.

جاءت الإصابة القوية من تصادم بين تمبكتي وزميله الحارس محمد العويس ومهاجم أوزبكي قبل دقائق من نهاية المباراة، ليسقط صاحب الـ 22 عاماً فاقداً للوعي، ما حدا بحكم المباراة لسرعة طلب المسعفين.

ونقل تمبكتي من ملعب مرسول بارك بصورة عاجلة إلى المستشفى، حيث تم إكمال إسعافه بعد عملية إنقاذ ناجحة في الملعب.

وأكد الجهاز الطبي للأخضر أن اللاعب سيقوم بالمزيد من الفحوص الأربعاء للاطمئنان على حالته التي باتت مستقرة.

إلى ذلك، أكد الفرنسي هارفي رينارد مدرب الأخضر أن فوز الأخير 3-0 على الأوزبك وتأهله متصدراً المجموعة الرابعة أمر رائع، بيد أنه أضاف: «أنجزنا المهمة ولم نحسم التأهل للمونديال، أمامنا مواجهات أكثر قوة في التصفيات النهائية، لذا يجب أن نعمل أكثر في الفترة القادمة».

وينتظر الأخضر مطلع يوليو القادم لمعرفة مجموعته في الدور النهائي من التصفيات، والتي سيتم تحديدها على ضوء تصنيف يونيو المرتقب الجمعة، حيث ستصبح السعودية في المستوى الثالث بجانب الإمارات، بينما اليابان وإيران في المستوى الأول وكوريا الجنوبية وأستراليا في الثاني، والعراق بجانب الصين في الرابع، وسوريا وعمان في الخامس وأخيراً لبنان وفيتنام في المستوى السادس.