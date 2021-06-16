شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الإسماعيلى لمواجهة المحلة.. جلال يستبعد مارسيلو وحسن ومجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا للقاء غزل المحلة غدا ، ضمن منافسات الجولة الــ26 بمسابقة الدورى الممتاز.

القائمة ضمت الصاعد محمد عبد السميع فيما غاب عنها أكثر من لاعب على رأسهم حسين السيد ومصطفى فارس وعبد الرحمن مجدى ومحمد حسن لأسباب متنوعة والتى جاءت كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى ،محمد فوزى ، محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمد هاشم ، مروان صحراوى ، باهر المحمدى ، أحمد كاستيلو ،مصطفى الزنارى ، محمد عمار ، عبدالله جمعة ،نادر رمضان.

خط الوسط .. محمد عادل ، محمود دونجا ، عماد حمدى ، محمد صادق ، عمر الوحش ، أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى ، محمد عبد السميع ، أرى بابل ، محمد الشامى.

خط الهجوم .. شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، بنسون شيلونجو.

وخاض الدراويش ودية مؤخرا أمام كسكادا احد أندية المظاليم انتهت بفوز الأول بخماسية ، قبل أن يتعادل 1/1 مع البنك الأهلى وينتصر على المقاولون العرب.