شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل يغيب عن تدريبات الزمالك قبل لقاء أسوان بسبب ظروف خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غاب محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الأربعاء، وحصل الحارس على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها غدا الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

فيما خصص الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية خلال مران اليوم الأربعاء وتولى باتريس كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام الإشراف على هذه الفقرة خلال التدريبات وقام الجهاز الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين، وتصحيح الأخطاء.

كما فضل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال تدريبات الفريق اليوم وشهدت تدريبات الفريق تركيز المدرب الفرنسي على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفا من تعرض أي لاعب للإجهاد.

وخاض عبد الله جمعة الظهير الأيسر للزمالك، تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي خلال مران اليوم حيث يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الداخلي للركبة.

ويلتقى الزمالك مع أسوان، فى تمام الساعة السابعة من مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.