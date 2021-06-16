شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد ذهبية بطولة العالم لسباحة الزعانف للناشئين فى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد إيهاب لاعب المنتخب الوطني لسباحة الزعانف 200 متر المزدوجة ، في الحصول علي الميدالية الذهبية ببطولة العالم للناشئين والمقامة في مدينة ليليانو الإيطالية .

وحصلت السباحة ندى مجدي أبو مسلم على المركز الثاني في بطولة العالم بمنافسة 1500متر سباحة بالزعانف المونو وحصلت زميلتها جميلة علي صابر على المركز الثالث في نفس السباق 1500متر سباحة بالزعانف المونو .

وتتكون تشكيل بعثة المنتخب الوطني من العميد حسام الغزالى رئيس البعثة ومحمد يحيى زكريا مدرب والسباحين أحمد ايهاب - أحمد تامر - زياد أحمد - والسباحات : ندى أبو مسلم - جميلة علي صابر - جودى الماس ويرافق البعثة سامح الشاذلى رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والانقاذ.

ومن جانبه أعرب سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصري والعربي للغوص والانقاذ عن سعادته البالغة بهذه النتيجة وهذا الإنجاز الكبير الذي حققه أبطال وبطلات مصر أحمد إيهاب أول العالم وندي مجدي أبو مسلم ثاني العالم وجميلة علي صابر ثالث العالم.