شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي لـ القاضية × الأهلي : صرفنا مكافأة السوبر وحضور الجماهير لمواجهة الترجي مشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن إدارة ناديه صرفت مكافأة الفوز بالسوبر الإفريقي للاعبين والجهاز الفني والإداري قبل السفر لتونس لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال الدرندلي في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"حضور الجماهير لمواجهة العودة أمام الترجي في القاهرة مشروط بموافقة الأمن والجهات المعنية في ظل أزمة كورونا ..مصلحة الدولة والجماهير أهم من أي شيء ولا يجوز المخاطرة حتى في حالة حضور جماهير تونس لمباراة الذهاب"

وأضاف الدرندلي في تصريحاته لبرنامج القاضية × الأهلي أن أرباج الأهلي تراجعت بنسبة 15 % بسبب جائحة كورونا والتي أثرت بالسلب على كل أندية العالم، برنامج القاضية × الأهلي هو برنامج خاص بأخبار النادي الأهلي يتضمن كواليس القلعة الحمراء ويناقش اهم القضايا داخله، ويذاع عبر تلفزيون الخليج 365 يومي السبت والأربعاء من كل اسبوع.