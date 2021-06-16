شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. موسيمانى فى مواجهة معين الشعبانى قبل موقعة الأهلى والترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى الأهلى لمواجهة الترجى التونسى يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا فى تونس على استاد رادس، على أن تقام مباراة العودة يوم 26 يونيو الجارى بالقاهرة فى إياب نصف نهائى البطولة الأفريقية.

ويأمل النادي الأهلى في التتويج باللقب العاشر في تاريخه في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على اللقب الذى يحمله بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية.

ويدخل الأهلى مباراتي الترجى في نصف النهائي بمعنويات مرتفعة، متسلحا بتاريخه في هذا الدور عندما يلعب خارج أرضه في الذهاب للمرة الثامنة في هذه المسابقة.

وقبل مواجهة الأهلى والترجى في نصف النهائي نستعرض أرقام موسيمانى ومعين الشعبانى..الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى

السن: 56 عاما

الأندية التي دربها: جنوب أفريقيا – صن داونز - الأهلى

مشواره مع الأهلى

لعب:44 مباراة

فاز: 31 مباراة

تعادل: 9 مباريات

خسر: 4 مباريات

سجل: 83 هدفا

استقبل: 31 هدفا

التونسى معين الشعبانى

السن: 39 عاما

الأندية التي دربها: حمام الأنف - الترجى التونسى

مشواره مع الترجي

لعب: 128 مباراة

فاز: 84 مباراة

تعادل: 25 مباراة

خسر: 19 مباراة

سجل: 211 هدفا

استقبل: 111 هدفا