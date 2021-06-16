شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يغيب عن الزمالك أمام أسوان.. وعودة حميد أحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم المغربي حميد أحداد مهاجم الزمالك، في مران الفريق اليوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وتعرض "أحداد" للإصابة في كاحل القدم، وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدورى.

فيما كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن الإصابة التي يعاني منها أحمد فتوح لاعب الفريق وقال إن "فتوح" يعاني من شد في عضلة السمانة، ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي داخل صالة الجيمانيزيوم النادي وأشار إلى أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في ودية جنوب إفريقيا.

وأضح طبيب الزمالك أن أحمد فتوح سيغيب عن لقاء الزمالك وأسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز فى مباراته أمام أسوان، بعدما تعادل سلبيًا فى أخر مباريات الدورى قبل فترة التوقف الدولى الأخيرة، وذلك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة المحلية، حيث حرص على التأكيد على اللاعبين حول أهمية المباراة وضرورة تحقيق الثلاثة نقاط، بعدما حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين من خلال التدريبات الأخيرة التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة، حيث حرص خلالها المدير الفنى الفرنسى على التركيز على النواحى البدنية والفنية للفريق، كما شهدت تدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

فيما يدخل فريق أسوان المباراة، طامحاً إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة زهرة الجنوب والمشرف على فريق أسوان، على ثقته الكاملة فى اللاعبين للخروج من اللقاء دون خسائر، وقال أمين فى تصريحات خاص: خضنا مباراتين وديتين خلال معسكرنا فى القاهرة استعداداً للزمالك، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى العام، ونقدر فريق الزمالك وندرك صعوبة المباراة لكننا نثق فى قدرات لاعبينا.