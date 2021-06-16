شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لـ"الخليج 365" : عمرو وردة دائم التواصل معى ولا مانع من ضمه للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أن عمرو وردة لاعب باوك اليونانى يتحدث معه باستمرار ولديه الرغبة الأكيدة فى الإنضمام لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

أوضح حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 :" عمرو وردة بيكلمنى وعلى تواصل دائم مع، وعايز يكون موجود معانا لتحقيق أهدافنا جميعا والنجاح مع المنتخب ، وباب المنتخب مفتوح دائما لكل مجتهد".

تابع :" أوجه رسالة لعمرو وردة من هنا بأنه لا يوجد موقف معه، وكان فى ناس زعلانة منه فى فترة من الفترات، ولكن والله لم أتحدث مع أى حد بشأنه ولم أتحدث عن ما حدث منه فى فترة معينة بالمنتخب، ولو عمرو وردة هيكون مفيد لينا هنضمه فورا لأن مصلحة المنتخب هى الأهم فى المقام الأول، ولا يوجد أى مانع من عودة عمرو وردة ولا يوجد موقف منه ".



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (2)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (3)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (4)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (5)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (6)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (7)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (8)