ناصر ماهر: الأهلي قادر على تحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الترجي"فيديو"

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القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر ماهر، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، أن المارد الاحمر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية، في مباراة الترجي التونسي لتسهيل مهمة الفريق في القاهرة من أجل تخطي الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا .



وقال ناصر ماهر فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى: «الترجي التونسي فريق كبير، ويمتلك خبرات مميزة تزيد من صعوبة المواجهة مع الأهلى .. ونحن ندرك كلاعبين أهمية المباراة وصعوبة المنافس، ولكننا جئنا إلى تونس؛ من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية والوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا».



وأضاف: «مباراة الترجي من شوطين؛ الأول في تونس، ونسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما نركز عليه كلاعبين الآن ونتمنى التوفيق وحسم المباراة لصالحنا».



وأوضح ناصر ماهر أن الأهلي قادر على تحقيق اللقب العاشر في بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بفضل روح وإصرار جميع اللاعبين، مؤكدا أن البطولة ستكون أفضل هدية لجماهير الأهلي التي تدعمه وكل زملائه بشكل مستمر .



وقال: «أنهينا مؤخرا معسكر المنتخب الأولمبي، والذي تحقق من خلاله مكاسب فنية كثيرة قبل أولمبياد طوكيو».



ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتها فى السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.