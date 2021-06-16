شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف للاعبي دجلة: اللاعب الكبير يظهر معدنه وقت الشدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمد عبد المنصف حارس مرمى ومدير الكرة لفريق وادى دجلة، على عقد اجتماع مطول مع لاعبي الفريق في معسكر العين السخنة المقام حاليا استعدادا لمواجهة الجونة بعد غدا الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال حارس مرمى دجلة ومدير الكرة بالنادي للاعبين: "سنواجه الجونة بنفس الروح التي واجهنا بها الزمالك في المباراة الودية، إذا كان مستوانا يؤهلنا للتعادل في مباريات رسمية مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز والمصري، ويؤهلنا للفوز على الزمالك في مباراة ودية كبيرة قبل أيام، فهذا تأكيد أنكم لاعبين كبار، والكبير يظهر وقت الشدة".

ومنح عبد المنصف دفعة معنوية كبيرة للاعبي الفريق وحذرهم من الانشغال بالعروض الخارجية، بعدما لفت أكثر من لاعب الأنظار في الفترة الأخيرة، وطالبهم بالتركيز مع الفريق للخروج من صراع الهبوط.

وأوصى "أوسة" اللاعبين بضرورة القتال أمام الجونة للفوز بالثلاث نقاط وتعزيز فرص البقاء للفريق خاصة أن المباريات المقبلة تشهد صراعا ساخنا بين جميع الفرق سواء صراع المقدمة أو صراع القاع.

في سياق متصل، قرر عبد الباقي جمال، المدير الفني لفريق وادى دجلة، رفع درجة الاستعداد لمواجهة الجونة، المقرر لها الأسبوع المقبل، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز هذا الموسم.

واستقر المدير الفني لدجلة على خوض التدريبات الجماعية على فترتين لرفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبين، قبل المباراة المرتقبة، والتي يسعى من خلالها دجلة لاستعادة نغمة الانتصارات وتعزيز فرص البقاء بالدوري.

وفرض عبد الباقي جمال حالة من الطوارئ على معسكر الفريق بالعين السخنة، وقرر مد المعسكر حتى مباراة تحديد المصير، باعتبارها مواجهة ترسم ملامح حظوظ دجلة في البقاء هذا الموسم.