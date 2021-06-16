شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لـ"الخليج 365": 25 أغسطس أخر مباراة بالدورى قبل المعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول ، أنه اتفق مع اتحاد الكرة على أن تكون أخر مباراة فى الدورى يوم 25 أغسطس المقبل، حتى يحصل اللاعبون على راحة مناسبة لمدة 48 ساعة قبل الانضمام للمعسكر المقبل استعدادا لتصفيات كأس العالم.

تابع أنه قدم برنامج الاعداد لتصفيات كأس العالم لاتحاد الكرة وحصل على موافقة عليه، وأنه يركز حاليا بنسبة 100% فى تصفيات كأس العالم ومن بعد ذلك كأس العرب وأمم افريقيا فى يناير المقبل.

وزار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف حسام البدرى خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد البدرى باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى تواجه المنتخب قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 وبطولة أمم افريقيا بالكاميرون يناير المقبل، واختياراته من اللاعبين فى المرحلة المقبلة.