سلبية مسحة لاعبى الزمالك الطبية قبل مواجهة أسوان

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، عن سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس للكشف عن فيروس كورونا، وحرص الجهاز الطبي للزمالك على إجراء مسحة طبية للفريق من أجل الاطمئنان على الجميع، قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز ويدخل فريق الزمالك تحدِ جديد فى مشوار الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، عندما يواجه نظيره أسوان، فى المباراة التى ستجمع بينهما فى السابعة من مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، فى إطار منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يسعى خلالها الأبيض لتحقيق الثلاثة نقاط لاستمرار تصدره لجدول المسابقة الذى يسعى لتحقيق لقبها هذا الموسم.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدورى المصري، برصيد 55 نقطة، عقب خوضه 25 مباراة حقق خلال الفوز فى 16 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات، فيما خسر فى مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا، فيما يحتل فريق أسوان المركز الخامس عشر فى جدول الترتيب، برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 4 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 6 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 12 لقاء، فيما سجل 19 هدفًا واستقبلت شباكه 37 هدفًا.

يسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، لتحقيق الفوز فى مباراته أمام أسوان، بعدما تعادل سلبيًا فى أخر مباريات الدورى قبل فترة التوقف الدولى الأخيرة، وذلك أمام الجونة فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من المسابقة المحلية، حيث حرص على التأكيد على اللاعبين حول أهمية المباراة وضرورة تحقيق الثلاثة نقاط، بعدما حرص على التأكد من جاهزية اللاعبين من خلال التدريبات الأخيرة التى خاضها الفريق فى الفترة الأخيرة، حيث حرص خلالها المدير الفنى الفرنسى على التركيز على النواحى البدنية والفنية للفريق، كما شهدت تدريب اللاعبين على الكرات العرضية، بالإضافة إلى التدريب على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

فيما يدخل فريق أسوان المباراة، طامحاً إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة زهرة الجنوب والمشرف على فريق أسوان، على ثقته الكاملة فى اللاعبين للخروج من اللقاء دون خسائر، وقال أمين فى تصريحات خاص: خضنا مباراتين وديتين خلال معسكرنا فى القاهرة استعداداً للزمالك، وهدفنا الخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء لتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى العام، ونقدر فريق الزمالك وندرك صعوبة المباراة لكننا نثق فى قدرات لاعبينا.