شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 4 أهداف مثيرة بين سيراميكا والمصري قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباراة سيراميكا والمصري في الدور الأول تسجيل 4 أهداف مثيرة في الدوري، وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم المصري مبكرًا عن طريق عمر كمال من ضربة جزاء فى الدقيقة الثالثة، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان لسيراميكا فى الدقيقة العاشرة، وتقدم المصرى مرة أخرى عن طريق أوستن أوموتو فى الدقيقة 27 بتسديدة قوية، قبل أن يتعادل من جديد أحمد ياسر ريان من ضربة جزاء احتسبها نور الدين حكم اللقاء وأكدها الفار فى الدقيقة 37 من زمن المباراة.

ويدخل فريق سيراميكا اختباراً صعباً مع دقات التاسعة مساء اليوم الأربعاء حينما يواجه نظيره المصرى البورسعيدى على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية يدخلها سيراميكا بعد التعادل مع طلائع الجيش بهدفين لكل فريق في أخر ظهور بالمسابقة فيما تعادل المصرى مع وادى دجلة بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل سيراميكا المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 11 مواجهة وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة

فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 10 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً .

وطالب ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات للتقدم في سباق مراكز جدول الدوري ،في المقابل يسعى على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لمصالحة جماهيره الغاضبة من وداع كأس مصر بعدما نجح أسوان في إدراك التعادل بهدفين ليتجه الفريقين لركلات الترجيح التي ابتسمت لزهرة الجنوب 5/4.