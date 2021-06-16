شكرا لقرائتكم خبر عن القاضية × الأهلي : رفض شراء ثلاثي بيراميدز وحيلة لضم ابراهيم عادل - فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الزميل محمد عراقي مُقدم برنامج القاضية في الأهلي المذاع على تلفزيون الخليج 365 ان بيراميدز عرض على الأهلي الحصول علي خدمات الثلاثي الحارس أحمد الشناوي واسلام عيسي وأحمد توفيق في مقابل التعاقد مع ناصر ماهر واكرم توفيق من الأهلي، وكشف محمد عراقي ان عرض بيراميدز قوبل بالرفض من الأهلي خاصة وانهم يروا ان بيراميدز يريد حل مشاكله الفنية على حساب الأهلي من خلال تلك الصفقة ،خاصة وان هؤلاء اللاعبين يمثلون صداعا لهم نظرا لعدم مشاركتهم المستمرة مع بيراميدز.

واضاف محمد عراقي خلال برنامج القاضية × الأهلي ان الإدارة الحمراء أبدت موافقة على الحصول علي خدمات اسلام عيسي فقط ولكن مقابل تعاقد بيراميدز مع الثنائي ناصر ماهر ومروان محسن، وتابع محمد عراقي ان اكثر لاعب مهتم به الأهلي في بيراميدز هو الجناح الصاعد ابراهيم عادل، الا ان ادارة بيراميدز اعلنت رفضها بيعه للأهلي، ولكن الإدارة الحمراء تراهن علي رغبة عادل في ارتداء التيشرت الأحمر من خلال عمل "كوبري" بخوض تجربة احترافية قصيرة يعود بعدها للأهلي، خاصة بعد تلقيه عرضا سويسريا واخر تركيا مؤخرا.