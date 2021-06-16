شكرا لقرائتكم خبر عن شكوك حول لحاق نانا والميداني بمباراة الاتحاد والمقاصة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يصل ثنائي الاتحاد السكندري، الجامايكي داميون لوي نانا، والسوري عمر الميداني، من بلادهما حتى اللحظة، بعد المشاركة مع منتخباتهما في الأجندة الدولية التي جرت مطلع الشهر الجاري.

ويزيد تأخر اللاعبان من الشكوك حول مدى مشاركتهما في مباراة الاتحاد السكندري والمقاصة والمقرر لها غدا، ما يعنى أن العميد سيعلن قائمة الفريق هذا اليوم بدون الثنائي، إذا لم يصلا خلال الساعات القليلة المقبلة ويشاركا في مران الفريق المسائي.

ززادت أوجاع الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري، بقيادة العميد حسام حسن، بصدمة جديدة قبل مواجهة المقاصة غد الخميس، في الجولة 26 من مسابقة الدوري العام هذا الموسم بغياب روماريو مهاجم الفريق.

وتأكد غياب الجامايكي روماريو ويلياميز مهاجم الفريق عن المباراة المقبلة، للإيقاف، بعدما تلقى الإنذار الثالث أمام أسوان، في المباراة الأخيرة والتي انتهت بفوز زعيم الثغر بهدفين دون مقابل.

وجاء غياب روماريو ليزيد من الأعباء الفنية أمام الجهاز الفني، بعد غياب سيسيه الذي خضع لعملية جراحية في الركبة وتأكد غيابه أيضا لنهاية الموسم، لتتزايد مشاكل الغيابات أمام حسام حسن، في موسم صعب وصلت فيه الغيابات في بعض الأحيان لـ 15 لاعبًا.