شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادي يهدد صفقة دونجا مع الزمالك ومجلي الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المقابل المادي، يهدد تعاقد القلعة البيضاء مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط نادي بيراميدز.

وكشف المصدر الزملكاوي لـ"الخليج 365"، أن نادي بيراميدز يتمسك بإتمام صفقة دونجا بالتفاوض علي القيمة المالية دون الدخول في صفقة تبادلية وهو ما يصعب من الأمر، خاصة أن الزمالك سيتعاقد مع الصفقات الجديدة وفقا للظروف المادية للنادي وبالتالي لا يمكن شراء أكثر من لاعب بقيمة مالية كبيرة.

أوضح المصدر أن الزمالك يرفض المغالاة في الطلبات المادية لإتمام صفقات الميركاتو الصيفي المقبل، ورفض بيراميدز فكرة الصفقات التبادلية في صفقة دونجا، يعني أن المقابل المادي سيكون الفيصل في الأمر، بينما قررت الإدارة البيضاء عدم الدخول في صفقات تؤدي لإرهاق خزينة النادي بمبالغ طائلة.

ويفضل مسئولو الزمالك في الوقت الحالي إتمام صفقة محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب عن صفقة دونجا نظرا للقيمة المالية حيث سيتم حسم صفقة مجلي بمقابل مادي أقل بكثير كما أن الفرنسي باتريس كارتيرون أبدي قناعته التامة بقدرات وإمكانيات لاعب المقاولون العرب.

ووقع محمد مجلي على عقود الانتقال للزمالك، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ليترقب ما ستسفر عنه المفاوضات بين الناديين خلال الفترة القادمة.

جاء توقيع محمد مجلي، على عقود الانتقال لصفوف الزمالك، ليؤكد اللاعب حسن النية لإتمام الصفقة وغلق الباب أمام أي نادي آخر يرغب في ضم اللاعب ويؤكد أنه يفضل إرتداء القميص الأبيض.

وسيدخل مسئولو الزمالك في مفاوضات مع المقاولون العرب خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة محمد مجلي بشكل رسمي، لتدعيم خط الوسط، في إطار سعي النادي الأبيض لتدعيم هذا المركز بصفقات جديدة وتعويض الرحيل المنتظر للتونسي فرجاني ساسي عقب نهاية عقده وعدم الوصول لصيغة بخصوص التجديد.

وتسعى إدارة الزمالك فى توفير كافة احتياجات فريق الكرة وخاصة الصفقات التى يحددها الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، لتذليل كافة العقبات أمام الفريق.

وتعاقد المقاولون العرب مع محمد مجلي فى يونيو 2018 قادما من نادي بنى سويف خلال الانتقالات الصيفية، مقابل حصول بنى سويف على مبلغ مليون ونصف المليون جنيه بجانب الحصول على نسبة 20% من إعادة بيع اللاعب لأى نادٍ آخر.

وكان الزمالك يرغب فى ضم محمد مجلى فى انتقالات شهر يناير الماضى، إلا إن مشاركة اللاعب مع فريقه فى الكونفدرالية الأفريقية وعدم تمكنه من المشاركة مع الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا حينها منع الزمالك من اتمام الصفقة.