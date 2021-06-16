مران الزمالك.. انتظام أحداد.. تخفيف الحمل البدني.. وغياب أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الأربعاء تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأربعاء بمجمع صالات أشرف صبحي تحت قيادة المدير الفني باتريس كارتيرون قبل بدء المران الجماعي.

وحرص الجهاز الطبي للزمالك، برئاسة محمد أسامة، على إجراء مسحة طبية للفريق للاطمئنان على الفريق قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز وجاءت نتيجة المسحة سلبية.

وانتظم المغربي حميد أحداد لاعب الفريق في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته في كاحل القدم، التي خضع على إثرها لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة.

وظهر اللاعب بحالة جيدة في المران لتتأكد جاهزيته من الناحية الطبية لمواجهة أسوان في بطولة الدوري.

وخاض عبد الله جمعة لاعب الفريق تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي خلال المران؛ حيث يخضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في الرباط الداخلي للركبة.

وفضل الفرنسي باتريس كارتيرون تخفيف الحمل البدني على اللاعبين خلال التدريبات الفريق؛ إذ ركزّ على أداء بعض التدريبات الخفيفة بالكرة بالتمريرات القصيرة واللعب من لمسة واحدة.

وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون تخفيف الحمل البدني للاعبين؛ خوفا من تعرض أي لاعب للإجهاد.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، فقرة خاصة لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية خلال مران اليوم الأربعاء.

وتولى باتريس كارتيرون المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام الإشراف على هذه الفقرة خلال التدريبات وقام الجهاز الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لتوجيه التعليمات للاعبين، وتصحيح الأخطاء.

وغاب محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق عن المران بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للغياب عن المران بسبب ظروف خاصة.

خاض الفريق تقسيمة فنية قوية خلال المران أشرف عليها كلًا من أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد.

وظهر لاعبو الفريق بمستوى طيب خلال التقسيمة، واطمأن الجهاز الفني على المغربي حميد أحداد عقب عودته من الإصابة مؤخرًا.