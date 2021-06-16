"سيغيب عن مباراة أسوان".. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الإصابة التي يعاني منها أحمد فتوح لاعب فريقه.

وأشار رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه، إلى أن فتوح يُعاني من شد في عضلة السمانة؛ لذا يخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي داخل صالة الجيمانيزيوم النادي.

وأتم أسامة تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في ودية جنوب إفريقيا؛ حيث سيغيب عن لقاء فريقه وأسوان في بطولة الدوري.

ويلتقي الفريق مع أسوان مساء يوم غد الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من دوري WE.