"مواجهات نارية".. ما هي المباريات التي سيغيبها صلاح والنني عن بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلنت رابطة الدوري الانجليزي "بريميرليج" عن روزنامة مباريات الموسم المقبل 2021-2022 والذي سوف يشهد على إقامة بطولة أمم أفريقيا 2021 في الكاميرون.

وتمت برمجة مباريات الدوري الإنجليزي؛ لتكون هناك مباراتان فقط خلال فترة البطولة بطولة أمم أفريقيا، بينما في الجانب الآخر سيكون هناك مباريات في كأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين.

وتقول لائحة تنظيم شئون وانتقالات اللاعبين بأن النادي مطالب في كل الأحوال بالسماح للاعبين بالسفر للالتحاق بمنتخباتهم صباح يوم الاثنين من الأسبوع السابق لأسبوع انطلاق البطولة.

وتنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم الأحد 9 يناير، وهو ما يعني أن الثنائي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد النني لاعب آرسنال يفترض أن ينضما إلى المنتخب المصري صباح الاثنين 27 ديسمبر، ما لم يحدث اتفاق ودي بين الأطراف المعنية.

وبناء على ذلك يغيب محمد صلاح عن ليفربول أمام:

- ليستر سيتي 28 ديسمبر

- تشيلسي 1 يناير

- برايتون 15 يناير

- كريستال بالاس 22 يناير

وفي الجانب الآخر يغيب محمد النني عن آرسنال أمام:

- وولفرهامبتون 28 ديسمبر

- مانشستر سيتي 1 يناير

- توتنهام 15 يناير

- بيرنلي 22 يناير

ويتوقف موعد عودة اللاعبين إلى منتخبات بلدهما على انتهاء مشوار الفريق بالبطولة، حيث يتوجب على كل لاعب العودة لناديه في اليوم التالي لانتهاء مشواره في أمم أفريقيا، والتي ستقام المباراة النهائية بها 6 فبراير.