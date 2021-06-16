ناصر ماهر: أتينا لتونس لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلي على صعوبة مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لكنه أكد على أنه فريقه توجه لتونس من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب.

وقال ناصر ماهر في تصريحاته للموقع الرسمي للأهلي: "الترجي التونسي فريق كبير، ويمتلك خبرات مميزة تزيد من صعوبة المواجهة مع الأهلي.. ونحن ندرك كلاعبين أهمية المباراة وصعوبة المنافس، ولكننا جئنا إلى تونس؛ من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية والوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "مباراة الترجي من شوطين؛ الأول في تونس، ونسعى خلاله لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما نركز عليه كلاعبين الآن ونتمنى التوفيق وحسم المباراة لصالحنا".

وأوضح ناصر ماهر أن الأهلي قادر على تحقيق اللقب العاشر في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم بفضل روح وإصرار جميع اللاعبين، مؤكدًا أن البطولة ستكون أفضل هدية لجماهير الأهلي التي تدعمه وكل زملائه بشكل مستمر.

وقال: "أنهينا مؤخرًا معسكر المنتخب الأولمبي، والذي تحقق من خلاله مكاسب فنية كثيرة قبل أولمبياد طوكيو".

ويلعب الأهلي أمام الترجي مباراة الذهاب 19 يونيو الجاري، على أن يكون لقاء العودة في القاهرة الأسبوع التالي.