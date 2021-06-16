بعد كريستيانو.. بوجبا يُزيل زجاجة شركة مشروبات كحولية من أمامه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أزال بول بوجبا لاعب وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي، زجاجة شركة مشروبات كحولية من أمامه أثناء المؤتمر الصحفي بعد مباراة ألمانيا.

ووجه المنتخب الفرنسي لطمة جديدة إلى نظيره الألماني وتغلب عليه 1 / صفر اليوم الثلاثاء في افتتاح مباريات المجموعة السادسة بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وأثناء تواجده بالمؤتمر الصحفي؛ ليتحدث لوسائل الإعلام بعد حصوله على لقب "رجل المباراة"، أزال بوجبا بإزالة الزجاجة التابعة لأحد الرعاة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" من أمامه.

وكان رونالدو أثناء تواجده في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرتغال ضد المجر في كأس أمم أوروبا "يورو 2020"، قام بإبعاد زجاجتين لشركة المشروبات الغازية من الطاولة التي يجلس عليها.