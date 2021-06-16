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مباشر.. تركيا 0-1 ويلز.. يورو 2020

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة تركيا أمام ويلز التي تقام اليوم الأربعاء ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة أمم أوروبا "يورو 2020" على ستاد باكو الأولمبي في أذربيجان.

وتعادل منتخب ويلز مع سويسرا، فيما خسر منتخب تركيا أمام إيطاليا ضمن الجولة الأولى من المجموعة ذاتها.

تشكيل تركيا: أيورجان تشاكير، زيكي تشيليك، كان أيهان، تشالار سويونجو، أوموت ميراش، أوكاي يوكوشلو، هاكان تشاهلان أوغول، أوزان توفان، كينان كارامان، جنكيز أوندر، بوراك يلماز.

تشكيل ويلز: داني وارد، كونور روبرتس، كريس ميفام، جو رودون، بن ديفيز، جو موريل، جو ألين، جاريث بيل، أرون راموس، دانييل جيمس، كيفير مور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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