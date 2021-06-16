على حساب فنلندا.. روسيا ترفض المستحيل بفوز يحيي الآمال الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أنعش المنتخب الروسي من آماله الأوروبية بفوز ثمين تحقق على حساب نظيره الفنلندي بهدف دون رد في لقاء جاء ضمن افتتاح الجولة الثانية من المجموعة الثانية بمنافسات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

هدف الفوز جاء بهدف في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 45+2 عن طريق أليكسي ميرانتشوك لاعب فريق أتالانتا الإيطالي.

وقبل هدف المنتخب الروسي جاء هدف سجله المنتخب الفنلندي مبكرًا عن طريق جويل بوهيانبالو إلا أن تقنية "VAR" رفض احتسابه في الدقيقة الخامسة.

وشهدت المباراة إصابة خطيرة لمدافع منتخب روسيا ماريو فيرنانديز، حيث خرج اللاعب محمولاً على نقالة وتم نقله إلى المستشفى وسط أخبار بإصابته في العمود الفقري.

وأصبح المنتخب الروسي لديه آمال في التأهل نحو دور الـ16 حيث من المقرر أن يواجه المنتخب الدنماركي والذي خسر مباراة الجولة الأولى أمام منتخب فنلندا بهدف دون رد، كما سيواجه المنتخب الدنماركي نظيره البلجيكي غدًا الخميس.

هذا الفوز هو الأول لمنتخب روسيا منذ يورو 2012 حيث وقتها تفوق الروس على المنتخب التشيكي بأربعة أهداف مقابل هدف.

في المقابل، فشل المنتخب الفنلندي في استغلال فوزه الأول، ليفقد فرصة التأهل مبكرًا إلى جانب خوضه مباراة قوية في الجولة الأخيرة أمام نظيره البلجيكي.

ومن المقرر أن يتحدد ملامح المجموعة بمباراة مساء الغدٍ بين المنتخب البلجيكي ونظيره الدينماركي.

ويأتي ترتيب المجموعة حاليًا: بلجيكا (3 نقاط) - روسيا (3 نقاط) - فنلندا (3 نقاط) - الدنمارك (دون نقاط).

تشكيل فنلندا: لوكاس هراديكي - جونا تويفيو - باولوس - دانييل - جوكا - روبين لود - راسموس شولر - جلان كامارا - جير إرونين - جويل بوهيانبالو - بوكي.

تشكيل روسيا: سافونوف - دزيكيا - بارينوف - ديفيف - رومان زوبنين - أوزدوييف - ماريو فرنانديز - دالير كوزياييف - أليكسندر جولوفين - أليكسي ميرانشوك - أرتيم دزيوبا.