تعرف على القنوات الناقلة وموعد مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية فى الجولة الثانية ببطولة كأس أوروبا “يورو 2020“، والتي يستضيفها ملعب أرينا ناسيونالا في مدينة بوخارست الرومانية.

يتواجد منتخبي اوكرانيا ومقدونيا الشمالية ضمن المجموعة الثالثة من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، وتعرض المنتخبين للخسارة فى الجولة الأولى من المجموعة.

وأكد “أندريه شيفتشنكو” مدرب أوكرانيا، أن فريقه بحاجة للتخلص من الإحباط، عندما يلتقي مقدونيا غداً، بعد استقبال هدف في الدقائق الأخيرة، ليخسر أمام هولندا 2-3 في أمستردام، وشدد على أن الفريق سيحاول الاستفادة من فوز النمسا 3-1، على مقدونيا الشمالية، والتي تشارك في بطولة كبرى لأول مرة منذ استقلالها.

على الجهة الآخري، أكد “إزجان أليوسكي” جناح مقدونيا الشمالية، أن فريقه يجب عليه التعلم من الأخطاء، عقب استقبال هدفين في آخر 20 دقيقة أمام النمسا، وأن لقاء أوكرانيا سيكون بمثابة مواجهة كؤوس، لأن الفريقين يريدان الفوز، وشدد على ضرورة إيمانه وزملائه بقدرتهم على الفوز، رغم أن أوكرانيا مرشحة للانتصار.

وتلعب مقدونيا الشمالية ضد منتخب هولندا في آخر مباراة بالمجموعة في أمستردام، يوم الاثنين المقبل، بينما تواجه أوكرانيا منتخب النمسا في بوخارست، في اليوم نفسه.

جدير بالذكر ان اوكرانيا ومقدونيا الشمالية قد ألتقيا من قبل رسمياً فى مبارتين، ضمن منافسات تصفيات بطولة أمم أوروبا “يورو 2016″، وفاز المنتخب الاوكراني حينها ذهاباً 1-صفر، وإياباً 2-صفر.

موعد مباراة أوكرانيا ومقدونيا الشمالية فى يورو 2020 والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة اوكرانيا ومقدونيا الشمالية يوم غد الخميس الموافق 16 يونيو 2021، وتنطلق صافرة بداية اللقاء فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة اوكرانيا ومقدونيا الشمالية فى يورو 2020 على قناة بي إن سبورت ماكس (1، 2) بصوت المعلق الرياضي التونسي “نوفل باشي”، كما تنقل المباراة على أكثر من 50 قناة من خارج وداخل أوروبا.