يورو 2020 | شاب ساخر يُكمل بالفيديو ما حدث لكوكاكولا رونالدو وهاينكن بوجبا!

صنع ثنائي الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وبول بوجبا الحدث خلال الجولة الأولى من دور مجموعات يورو 2020، عندما قاما بتحدي شركتين راعيتين للبطولة أمام وسائل الإعلام وفي المؤتمرات الصحفية هما كوكاكولا وهاينكن.

والبداية كانت من رونالدو الذي أخفى زجاجتين لشركة المشروبات الغازية الشهيرة كوكاكولا، خلال مؤتمره الصحفي عشية مباراة البرتغال ضد المجر يوم الإثنين لحساب المجموعة السادسة، واقترح على الصحفيين والمشجعين “شرب الماء” بدلاً من الكولا.

وتسببت فعلة رونالدو في انخفاض أسهم شركة كوكاكولا في البورصة العالمية بشكل مُخيف على مدار الـ 24 ساعة الماضية، ما كبدها خسائر مالية بلغة أربعة مليارات دولار.

وبعد أقل من 48 ساعة من فعلة رونالدو، أقدم الفرنسي بول بوجبا -وهو مسلم متدين- على الشيء نفسه عقب فوز فرنسا على ألمانيا الليلة الماضية في ختام الجولة الأولى بنفس المجموعة السادسة، لكن بوجبا ترك الكوكاكولا أمامه وقرر إزالة زجاجة بيرة من شركة هاينكن الهولندية، في إشارة منه إلى أن شرب الكحول محظور في الإسلام وهو مسلم ولا يمكنه مجالسة هذا النوع من المشاريب.

وبدوره قام شاب ساخر يمتلك العديد من الصفحات الرياضية الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بتسجيل مقطع فيديو مضحك يُكمل به ما حدث بعد إخفاء رونالدو لزجاجتي الكوكاكولا، وما حدث بعد إخفاء بول بوجبا لزجاجة بيرة الهاينكن.

ووضع الشاب الساخر نفسه بجوار رونالدو في المؤتمر الصحفي من أجل استلام زجاجتي كوكاكولا منه، كما جلس تحت طاولة المؤتمر الصحفي من أجل استقبال زجاجة الهاينكن من يد “بول بوجبا”، والتي قام النجم الفرنسي بوضعها تحت المنضدة التي كان يجلس عليها.

وانزعج الاتحاد الأوروبي من الثنائي، إلا أن كل منهما كان جزءًا لا يتجزأ من انتصارات منتخباتهما في اليوم الخامس من منافسات يورو 2020، لهذا لم يدرس بعد معاقبتهما بسبب ثقلهما وشعبيتهما على مستوى كرة القدم العالمية.

شاهد فيديو السخرية من تصرف رونالدو وبوجبا