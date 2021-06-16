يورو 2020 | روسيا تواصل تفوقها التاريخي على فنلندا وتعود لأجواء البطولة

تعرف على نتيجة مباراة روسيا وفنلندا فى يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021، لحساب الجولة الثانية التي استضافها ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبيرج الروسية.

واصل المنتخب الروسي تفوقه التاريخي على نظيره الفنلندي عقب فوزه عليه بهدف نظيف، في المجموعة الثانية والعودة إلى أجواء بطولة أوروبا “يورو 2020“.

وانتصرت روسيا للمرة الأخيرة على فنلندا بنتيجة 3/صفر يوم العاشر من يونيو 2009، وكانت هذه نفس نتيجة مباراة أكتوبر 2008 ضمن نفس التصفيات (مونديال 2010).

وتصل عدد المواجهات التاريخية بين روسيا وفنلندا إلى 5 فقط، انتهت 4 لصالح روسيا، وواحدة لصالح فنلندا كانت في يونيو من عام 1912!!.

وسبق للمنتخب الروسي تحقيق الفوز على فنلندا بنصف دستة أهداف (6/صفر) في مباراة ذهاب تصفيات كأس أمم أوروبا 1996، والتي أقيمت يوم 16 أغسطس 1995 على الملعب الأولمبي بالعاصمة الفنلندية هيلسينكي.

ونجحت روسيا، التي بقيت دون هزيمة أمام فنلندا منذ أول مباراة بينهما في 1912، في تعويض الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام بلجيكا، لتصبح المنافسة مفتوحة في هذه المجموعة.

وكادت فنلندا، التي فازت 1-صفر على الدنمرك في مباراة تأثرت بسقوط كريستيان إريكسن أرضا وفقدان وعيه، أن تبدأ المباراة بشكل رائع عندما اعتقد جويل بوهيانبالو أنه سجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة بضربة رأس قوية لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف.

وسيطرت روسيا، المدعومة بآلاف من المشجعين على أرضها، على أغلب فترات الشوط الأول، بينما لجأت فنلندا إلى الدفاع بشكل أكبر.

ومع ذلك صنعت فنلندا فرصتين عن طريق بوهيانبالو وتيمو بوكي لكن الحارس ماتفي سافونوف، الذي دخل التشكيلة الأساسية، تدخل بنجاح.

ورغم إصابة ماريو فرنانديز في الدقيقة 26 بعد سقوط قوي، لم تتأثر روسيا وواصلت الضغط وكاد البديل فياتشيسلاف كرافاييف أن يسجل من مدى قريب بعد المشاركة بدقائق قليلة.

وحصدت روسيا ثمار التقدم إلى الهجوم في الوقت بدل الضائع، عندما استحوذ ميرانتشوك على الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا من أول تسديدة لروسيا على المرمى.

ودفعت فنلندا، بكل قوتها في الشوط الثاني لكنها لم تتمكن من هز الشباك، وأهدر بوكي فرصتين لإدراك التعادل.

لكن هجوم فنلندا سمح لروسيا بشن هجمات مرتدة وسدد دالر كوزياييف كرة قوية أنقذها الحارس لوكاس هراديسكي ببراعة.

وتقدم فريق المدرب “ستانيسلاف تشيرتشيسوف” إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ومتقدما على فنلندا في المواجهة المباشرة. وتتصدر بلجيكا المجموعة بعد الفوز 3-صفر على روسيا في الجولة الأولى وستواجه الدنمارك يوم الخميس.