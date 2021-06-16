شاهد فيديو اهداف مباراة روسيا وفنلندا ضمن أولي مباريات اليوم الاربعاء 16 يونيو 2021 ببطولة يورو 2020، لحساب الجولة الثانية التي استضافها ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبيرج الروسية.

سجل أليكسي ميرانتشوك هدفاً في الوقت بدل الضائع للشوط الأول ليقود روسيا للفوز 1-صفر على فنلندا في المجموعة الثانية والعودة إلى الطريق الصحيح في بطولة أوروبا “يورو 2020“.

ونجحت روسيا، التي بقيت دون هزيمة أمام فنلندا منذ أول مباراة بينهما في 1912، في تعويض الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام بلجيكا، لتصبح المنافسة مفتوحة في هذه المجموعة.

وكادت فنلندا، التي فازت 1-صفر على الدنمرك في مباراة تأثرت بسقوط كريستيان إريكسن أرضا وفقدان وعيه، أن تبدأ المباراة بشكل رائع عندما اعتقد جويل بوهيانبالو أنه سجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة بضربة رأس قوية لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف.

وسيطرت روسيا، المدعومة بآلاف من المشجعين على أرضها، على أغلب فترات الشوط الأول، بينما لجأت فنلندا إلى الدفاع بشكل أكبر.

ومع ذلك صنعت فنلندا فرصتين عن طريق بوهيانبالو وتيمو بوكي لكن الحارس ماتفي سافونوف، الذي دخل التشكيلة الأساسية، تدخل بنجاح.

ورغم إصابة ماريو فرنانديز في الدقيقة 26 بعد سقوط قوي، لم تتأثر روسيا وواصلت الضغط وكاد البديل فياتشيسلاف كرافاييف أن يسجل من مدى قريب بعد المشاركة بدقائق قليلة.

وحصدت روسيا ثمار التقدم إلى الهجوم في الوقت بدل الضائع، عندما استحوذ ميرانتشوك على الكرة داخل منطقة الجزاء وأطلق تسديدة بقدمه اليسرى في الزاوية العليا من أول تسديدة لروسيا على المرمى.

ودفعت فنلندا، بكل قوتها في الشوط الثاني لكنها لم تتمكن من هز الشباك، وأهدر بوكي فرصتين لإدراك التعادل.

لكن هجوم فنلندا سمح لروسيا بشن هجمات مرتدة وسدد دالر كوزياييف كرة قوية أنقذها الحارس لوكاس هراديسكي ببراعة.

وتقدم فريق المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، ومتقدما على فنلندا في المواجهة المباشرة. وتتصدر بلجيكا المجموعة بعد الفوز 3-صفر على روسيا في الجولة الأولى وستواجه الدنمارك يوم الخميس.

شاهد فيديو اهداف مباراة روسيا وفنلندا فى يورو 2020