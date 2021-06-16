مشاهدة مباراة الرجاء واتحاد طنجة في بث مباشر بالبطولة المغربية الاحترافية Inwi

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة الرجاء واتحاد طنجة بالبطولة المغربية الاحترافية Inwi “الدوري المغربي”، ضمن مباريات اليوم الاربعاء 16-6-2021.

يستقبل اتحاد طنجة نظيره الرجاء على ملعب طنجة، ضمن مباريات الجولة 22 في الدوري المغربي، وعينه على تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع النسور الخضر.

ويتواجد اتحاد طنجة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المغربي، وفي رصيده 31 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن الرجاء الذي يحتل المركز الثاني خلف المتصدر الوداد بفارق 5 نقاط.

وتعرض الرجاء لخسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام نهضة بركان بهدفٍ دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد الماضي 13 يونيو، على المركب الرياضي محمد الخامس.

ويتطلع الرجاء إلى مداواة جراحه بتحقيق الفوز على اتحاد طنجة اليوم، وإعادة الثقة إلى لاعبيه قبل السفر إلى مصر لمواجهة بيراميدز في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل 20 يونيو.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة الرجاء واتحاد طنجة اليوم في الدوري المغربي، في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش، 21:30 بتوقيت المغرب، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الرجاء واتحاد طنجة على قناة المغربية الرياضية، بصوت المعلق الرياضي المغربي “سفيان رشيدي”، وذلك بعد انتهاء مباراة الوداد ونهضة الزمامرة مباشرة، والتي ستبدء في تمام الساعة 19:15 بتوقيت الرباط.