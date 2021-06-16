الميركاتو الصيفي 2021 | 5 مهاجمين على رادار أتلتيكو مدريد لمساندة لويس سواريز

يبحث أتلتيكو مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي 2021، عن مهاجم جديد للفريق، من أجل مساند لويس سواريز في منافسات الموسم المقبل.

ورحل الإسباني ألفارو موراتا، عن صفوف الروخي بلانكوس لينضم إلى نادى يوفنتوس الإيطالي، ومن ذلك الوقت يتطلع الفريق الإسباني في التعاقد مع مهاجم جديد يعاون الأوروجوياني لويس سواريز في الخط الأمامي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن هناك العديد من الأسماء على رادار الروخي بلانكوس من أجل تعزيز صفوف المدرب دييجو سيميوني.

وفي التقرير التالي قائمة بالمهاجمين الذي يراقبهم أتلتيكو مدريد:

1- لاوتارو مارتينيز

يعد مهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز هو الهدف الأساسي لأتلتيكو مدريد لتعزيز الخط الأمامي، وقد حاول الفريق تقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو من أجل ضم المهاجم، لكن الرد جاء من النيراتزوري بأن سعر اللاعب 80 مليون يورو.

2- باولو ديبالا

يطمح سيميوني في الحصول على خدمات ديبالا لاعب يوفنتوس، والذي يمتلك عقدًا رفقة ناديه سينتهي في يونيو 2022.

3- اندريه سيلفا

المهاجم السابق لميلان الإيطالي والذي يلعب حاليًا في صفوف إينتراخت فرانكفورت، قدم موسمًا رائعًا رفقة ناديه الألماني، ويعد من بين اللاعبين المطلوبين بشدة في صفوف أتلتيكو مدريد.

4 – رافا مير

مهاجم هويسكا صاحب الـ23 عامًا، ظهر بمستوى طيب خلال الموسم السابق، وهناك اهتمام شديد من جانب أتلتيكو مدريد بالحصول على خدماته.

5- عثمان ديمبيلي

الدولي الفرنسي الذي لن يجدد عقده رفقة برشلونة حتى الآن، حيث ينتهي في يونيو 2022، واحتمالية رحيله عن ملعب “كامب نو” كبيرة في هذا الصيف، لذا يود أتلتيكو مدريد في الحصول على خدماته.