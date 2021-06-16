الميركاتو الصيفي 2021 | برشلونة يضع عينه على بديل أومتيتي في منتخب ألمانيا

أبدى برشلونة الإسباني اهتمامه بالحصول على خدمات المدافع الألماني، ماثياس جينتير لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ، في ظل التخلص من لاعبه الدولي الفرنسي، صامويل أومتيتي، في الميركاتو الصيفي 2021.

ويشارك المدافع الألماني صاحب الـ27 عامًا، الآن رفقة منتخب بلاده في يورو 2020، التي تقام فعالياتها في 12 مدينة بـ12 بلدا أوروبيا، في الفترة من 11 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

وبحسب صحيفة “آس” فإن برشلونة مهتم بالحصول على خدمات المدافع لكي يكون بدلًا من الفرنسي أومتيتي، والذي بات قريب من الرحيل عن صفوف النادى الكتالوني في الميركاتو الصيفي 2021.

أومتيتي يُعاني في برشلونة مُنذ من أكثر من موسمين ونصف، وحاول النادي بيعه في أكثر من مُناسبة ولكن الراتب الكبير الذي يمتلكه بطل كأس العالم 2018.

أما عن جينتير فيمتلك عقدًا رفقة بوروسيا مونشنجلادباخ ينتهي في يونيو 2022، لهذا سيحاول برشلونة الضغط على الفريق الألماني التعاقد معه هذا الصيف بدلًا من التعاقد معه في الصيف القادم في صفقة مجانية.

شارك الدولي الألماني في 46 مباراة رفقة ناديه خلال الموسم الماضي بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل هدفين وقام بصناعة هدف وحيد.

وبات برشلونة على مقربة من إعلان التعاقد الرسمي مع رابع صفقاته هذا الصيف، والذي سيكون الهولندي ممفيس ديباي في صفقة مجانية، قادمًا من صفوف أولمبيك ليون الفرنسي.