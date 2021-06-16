بالمستندات.. الزمالك يفتح حساب بنكي لتلقي التبرعات

أعلن نادي الزمالك فتح حسابًا بنكيًا خاص به من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للقلعة البيضاء، للتغلب على الأزمة المالية التى يمر بها النادي.

وعلم “الخليج 365” أنه بعد تبرع أحد رجال الأعمال الزمالكاوية بـ ٥ مليون جنيها مصريًا تم الموافقة على فتح حساب للتبرعات من الجمهور تحت اسم محبي وداعمي نادي الزمالك.

وجاء رقم الحساب لمن يريد التبرع للنادي عليه، ٤٦٧٠٠٠١٠٠٠٠٠١٩١١، لبنك مصر داخليًا وخارجيًا، ورقم الحساب ١٩١١، وهو تاريخ إنشاء نادي الزمالك.

وكتب حسين السمري المدير التنفيذي للزمالك عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “بادر بعض محبي وداعمي الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا وبالفعل فتح النادي حساب فرعي خاص لهذا الغرض”.

وأضاف: “قد بدأ محبي وداعمو النادي في تفعيله، رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، رقم لا ينسي لمحبى النادي ببنك مصر فرع وادي النيل أو البنك الاهلى فرع سور النادي”.

وأكمل حديثه: “من المؤسف أن يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في أغنى دول العالم اقتصاديا وهي أمريكا القائمة على التبرعات، وهذا الأمر ليس اجبارا على أحد لكي يعلن البعض واحنا لاقين ناكل”.

واختتم: “السؤال لكل منتقدي الفكرة.. هي فلوس الثري العربي للزمالك أو الأهلي كانت تحت أي مسمى بالضبط”.

بعد تبرع احد رجال الأعمال الزمالكاوية ب ٥ مليون جنيه تم الموافقه على فتح حساب للتبرعات من الجمهور تحت اسم محبي وداعمي نادي الزمالك (تبرعات )بنك مصر فرع وادي النيل ، رقم الحساب هو: ٤٦٧٠٠٠١٠٠٠٠٠١٩١١، ممكن تتبرع في أي فرع لبنك مصر داخليًا وخارجيًا،الف مبروك وانا اول الداعمين ١٩١١رقم الحساب تاريخ انشاء نادي الزمالك.