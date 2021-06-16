الامارات | قائمة الأهلي لمباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.. عودة 4 نجوم

شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا.. عودة 4 نجوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الأهلي المصري عبر حسابه الرسمي في "تويتر" قائمة اللاعبين لمواجهة الترجي التونسي، السبت المقبل (20:00 بتوقيت الإمارات)، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وشهدت القائمة انضمام المحترف التونسي علي معلول، وأليو ديانغ، ووالتر بواليا، ومحمد أفشة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به أمام نهضة بركان في مباراة السوبر الإفريقي.. وتالياً القائمة الكاملة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد رمضان "بيكهام"، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون، سعد سمير، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمود "كهربا"، وليد سليمان، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي "أفشة"، ناصر ماهر، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، جونيور أجاي.

خط الهجوم: محمد شريف، صلاح محسن، ووالتر بواليا.

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