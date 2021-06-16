شكرا لقرائتكم خبر عن إلى الترجي القاطن بباب سويقة .. هجوم الأهلي فيه سم قاتل (تقرير رقمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء السبت المقبل، ضيفاً ثقيلاً على نظيره الترجي الرياضي التونسي بملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة التونسة، بمنافسات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2020-2021.

الأهلي امتلك عبر تاريخه الأفريقي صورت وجولات في رادس، وهو الملعب الذي كان بمثابة مسرحاً لأفراح قلعة التتش من خلال عناق الأميرة السمراء في مناسبتين، وتحقيق عدة انتصارات أخرى سواء في أدوار اقصائية أو مراحل المجموعات ببطولات الأندية بالقارة السمراء.

الوصول لشباك الترجي وتسجيل الأهلي أهدافاً في تونس أمر يُسهل كثيراً من مهمة حامل اللقب في لقاء العودة بالقاهرة، ولم لا والمارد الأحمر يمتلك سجلاً رقماً مميزاً من حيث التهديف خارج حدود مصر على مدار أخر نسختين من البطولة القارية.

في النسخة الماضية خاض الأهلي 5 مباريات خارج حدود مصر ونجح في هز الشباك وزيارة شباك منافسيه في 4 منهم، وذلك بثنائية فس شباك كانو بطل غينيا الاستوائية وهدف حاسم في شباك الهلال بأم درمان السودانية، واّخر في مرمى بلاتنيوم بطل زيمبابوي، وأكمل الأهلي مسيرته التهديفية خارج حدود ملعبه بهدف في مرمى صن داونز ببيرتوريا في إياب ربع النهائي، ثم ثنائية تاريخية زار بها مرمى الوداد البيضاوي في كازابلانكا بذهاب نصف النهائي، لتحمل حصيلة أهدافه الخارجية الرقم 7.

عادت صولات الأهلي خارج ميدانه في النسخة الحالية، فقص حامل اللقب شريط دوري الأبطال بهدف في مرمى سونيديب بالنيجر، ثم إمطار شباك فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية كذلك تسجيل هدفين في مرمى المريخ بالسودان، قبل أن يحرز ياسر ابراهيم هدف تأكيد بلوغ المارد الأحمر نصف النهائي القاري من قلب بريتوريا في مواجهة صن داونز، وهو سابع أهداف الأهلي الخارجية في النسخة الجارية.

إجمالاً أحرز الأهلي 14 هدفاً خارجياً خلال أخر 11 مباراة خارج حدود مصر بالنسختين الماضية والحالية من دوري الأبطال، ولم يعجز الفريق عن هز شباك منافسيه بملعبهم سوى في مبارتي النجم الساحلي في 2019-2020 وسيمبا التنزاني في 2020-2021.