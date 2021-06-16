شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يحصل على توقيع هداف المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل مسؤولى نادي بيراميدز فى الحصول على توقيع عمرو كمال عبد الواحد لاعب الفريق الكروي الاول بالنادى المصري، استعداداً لضم اللاعب بشكل رسمي لصفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

جاء ذلك بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع النادي البورسعيدي ، و نجح بيراميدز فى التوصل لاتفاق مع اللاعب بعد أن اتم الاتفاق على كافة بنود التعاقد ، وبالرغم من ان اللاعب كان قريبا من الانضمام لنادى الزمالك خلال الفترة الماضية الا انه غير وجهته فضل الانتقال لبيراميدز صاحب المقابل المادي الأعلي

ونجح عمر كمال عبد الواحد فى جذب الأنظار اليه فى الموسم الحالي، بعدما تالق و سجل 10 اهدف تحت قيادة على ماهر المدير الفنى لفريق المصري ، وبات من الاعمدة الاساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى لفريق المصري .