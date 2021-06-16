ديباي يكشف اسم فريقه المقبل

ألمح مهاجم منتخب هولندا ممفيس ديباي الذي سينتهي عقده مع ناديه ليون الفرنسي في 30 يونيو /حزيران الجاري إلى انتقاله الوشيك إلى صفوف برشلونة الإسباني الذي يشرف على تدريبه مواطنه رونالد كومان.

وقال ديباي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة هولندا للنمسا في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم: «الجميع يعرف بأنني دخلت في مفاوضات مع برشلونة منذ فترة وأرغب في اللعب بإشراف رونالد كومان».

وأضاف مازحاً : «القليل من الصبر وسيصدر النبأ الرسمي».

وكان ديباي (27 عاماً) بدأ مسيرته في صفوف أيندهوفن الهولندي قبل الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد لمدة عامين بعد مونديال 2014 في البرازيل، حيث تألق في صفوف منتخب بلاده الذي بلغ الدور نصف النهائي، قبل أن ينتقل إلى صفوف ليون.