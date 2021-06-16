الزمالك يفتتح حساب بنكى لتلقي التبرعات لمساعدة النادي.. وأسرة تتبرع بـ 1700 جنيه



الشارقة - اميمة ياسر -

إعلان حسين السمري المدير التنفيذى للقلعة البيضاء عن فتح الحساب من أجل تلقى التبرعات من الجماهير والمحبين للنادى، والعمل على التغلب على الأزمة المالية التى يمر بها الزمالك حاليًا.

وقام ثلاثة أفراد من أسرة مجدى السيوفى بالتبرع لنادى الزمالك بقيمة 1700 جنيه، حيث قام الأب مجدى السيوفى بإيداع مبلغ 1000 جنيه، وأودع الابن "مازن" مبلغ 400 جنيه، والابنة "سلمى" أودعت 300 جنيه.

ويسعى عدد كبير من جماهير ومحبى نادى الزمالك فى الوقت الحالى للتبرع عبر الحساب البنكى الذى تم الإعلان عنه، ويحمل رقم 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي.

وكان حسين السمرى كتب عبر حسابه الشخصى: "بادرة بعض محبي وداعمى الزمالك للتبرع له في ظل الظروف التي يمر بها مشجعة جدا وبالفعل فتح النادي حساب فرعى خاص لهذا الغرض وقد بدأ محبي وداعمو النادي في تفعيله، رقم الحساب 1911 وهو تاريخ تأسيس النادي، رقم لا ينسي لمحبى النادي ببنك مصر فرع وادي النيل او البنك الاهلى فرع سور النادي".

ومن المؤسف ان يهاجم البعض هذه الفكرة المطبقة في اغنى دول العالم اقتصاديا وهى امريكا القائمة على التبرعات ،وهذا الامر ليس اجبارا على احد لكى يعلن البعض واحنا لاقين ناكل.