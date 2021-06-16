اخبار الرياضه

الدرندلي لـ القاضية × الأهلي : نقل تدريبات فريق الكرة للشيخ زايد بعد بناء الاستاد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي لـ القاضية × الأهلي : نقل تدريبات فريق الكرة للشيخ زايد بعد بناء الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن هناك 4 شركات تقدمت حتى الأن لبناء ستاد الأهلي الجديد، المقرر اقامته في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، وقال الدرندلي في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 يومي السبت والأربعاء مع الزميل محمد عراقي :"لم تتحدد تكلفة الاستاد لأن طريقة التمويل قد تختلف من شركة لأخري..عملية اسناد بناء الاستاد لشركة ستتم في شفافية تامة.

 

 

وتابع الدرندلي في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي :" سيتم نقل التدريبات لفرع الشيخ زايد بعد بناء الاستاد الجديد..الاستاد سيكون بمثابة مدينة رياضية متكاملة وليس ملعب فقط كما يتردد سيتواجد به مستشفي وفندق ملاعب تدريب ومول تجاري.

برنامج القاضية × الأهلي هو برنامج خاص بأخبار النادي الأهلي يتضمن كواليس القلعة الحمراء ويناقش اهم القضايا داخله، ويذاع عبر تلفزيون الخليج 365 يومي السبت والأربعاء من كل اسبوع.

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا