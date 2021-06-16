شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي لـ القاضية × الأهلي : نقل تدريبات فريق الكرة للشيخ زايد بعد بناء الاستاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي أن هناك 4 شركات تقدمت حتى الأن لبناء ستاد الأهلي الجديد، المقرر اقامته في فرع النادي بمدينة الشيخ زايد، وقال الدرندلي في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 يومي السبت والأربعاء مع الزميل محمد عراقي :"لم تتحدد تكلفة الاستاد لأن طريقة التمويل قد تختلف من شركة لأخري..عملية اسناد بناء الاستاد لشركة ستتم في شفافية تامة.

وتابع الدرندلي في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي :" سيتم نقل التدريبات لفرع الشيخ زايد بعد بناء الاستاد الجديد..الاستاد سيكون بمثابة مدينة رياضية متكاملة وليس ملعب فقط كما يتردد سيتواجد به مستشفي وفندق ملاعب تدريب ومول تجاري.

برنامج القاضية × الأهلي هو برنامج خاص بأخبار النادي الأهلي يتضمن كواليس القلعة الحمراء ويناقش اهم القضايا داخله، ويذاع عبر تلفزيون الخليج 365 يومي السبت والأربعاء من كل اسبوع.