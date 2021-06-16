شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بكري أول صفقات سيرامكيا فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادي سيراميكا الصاعد حديثا للدوري الممتاز، في اقناع عبد الله بكرى لاعب بيراميدز، بالانتقال لصفوف الفريق الصيف المقبل، كأول الصفقات التي نجح النادي في ضمها استعدادا للموسم المقبل، بعدما ضمن الفريق بشبه كبير البقاء بالدوري هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يجتمع اللاعب بإدارة سيراميكا، في الأيام المقبلة للاتفاق على كافة بنود التعاقد، خاصة أن الانتقال سيكون حر حيث ينتهي عقد بكري مع بيراميدز بنهاية هذا الموسم.

وفتح مسئولو نادى بيراميدز، باب الرحيل المجانى أمام عبد الله بكرى مدافع الفريق الكروى الأول، والذى ينتهى تعاقده مع الفريق السماوى بنهاية الموسم الجارى، ولم يتم التجديد معه، ليصبح من حق اللاعب الرحيل عن صفوف فريقه بشكل مجانى.

وقررت إدارة نادى بيراميدز، عدم تجديد تعاقد عبد الله بكرى، وفتح الباب أمامه ليرحل مجانًا، خاصة أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا لم يوصى بتجديد تعاقد اللاعب.

في سياق متصل، يرى ضياء السيد المدير الفني لفريق سيراميكا، أن البطولات لا تحتاج للمال فقط، موضحا أن هناك عناصر كثيرة جدا تتحكم في الأمر، مثل الخبرة والشغف بالبطولة، وأن هناك فرقا متمرسة في ترويض الألقاب في كل دوريات العالم.

وقال ضياء السيد، في تصريحات لـ"الخليج 365": "سيراميكا فريق استثماري، يضع خططا قريبة، وخططا بعيدة المدى، ونحاول تحقيق هذه الخطط من خلال استراتيجية، ولو قدر الله لي الاستمرار في عملي مع سيراميكا، سيكون هناك شكل مختلف للفريق مع مرور الوقت، وسنكون منافسا للفرق الكبيرة على كل المستويات".