شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامى يدعم دفاع غزل المحلة قبل مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على الدفع بالمدافع محمد سامى في التشكيل الاساسى أمام الاسماعيلى في المباراة التي تجمعهم غدا في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتاتى مشاركة محمد سامى عقب غياب أحمد عيد مدافع الفريق بسبب الحصول على الإنذار الثالث في المباراة الماضية أمام مصر المقاصة .

وأعلن خالد عيد عن قائمة الفريق التي سوف تتوجه الى الإسماعيلية لخوض مواجهة الاسماعيلى ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاءت القائمة تتضم 22 لاعبا وهم : محمود رضا و عمرو شعبان وجلال العقده و فتحى مبروك و محمد سامى و محمد فتح الله و محمد عبدالقادر و يحيى حامد و محمود علاء و أحمد الندرى و أحمد عادل و معتز محب و بسام ماهر و أشرف السيد و محمد غلوش و أحمد حسن و أحمد الشيخ و خالد الاخميمى وعبده يحيى و هشام بلحة و إسلام فؤاد و محمود صلاح .

ويستعد غزل المحلة لمباراة الإسماعيلي المقرر غدا ويحتل الفريق المحلاوى المركز الحادي عشر بجدول الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في سبع مباريات والتعادل في عشر مباريات والخسارة في سبع مباريات منذ بداية الدوري الممتاز.