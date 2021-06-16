شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتوجه إلى استاد رادس لخوض مرانه الأول في تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من فندق الإقامة بتونس في طريقه إلى الملعب الفرعي باستاد رادس، استعدادا لخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في تونس؛ في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء تحضيرا للمواجهة المرتقبة أمام بطل تونس في دوري أبطال إفريقيا.

وكان يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى وكابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، قد توجها إلى الملعب الفرعي باستاد رادس في تونس قبل ساعتين من موعد المران.

وحرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على وجود أعضاء الجهاز الفني قبل مدة كافية من المران لتجهيز الملعب قبل وصول اللاعبين.

يذكر أن بعثة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وصلت إلى تونس مساء أمس الثلاثاء، استعدادًا لمباراة الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق الترجي التونسي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.