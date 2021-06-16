شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لـ"الخليج 365" : طالبت حسام غالى بعدم الاعتزال ولكنه أصر على قراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، أنه تحدث مع حسام غالى نجم الأهلى السابق عندما علم بأنه سيعتزل كرة القدم نهائيا، قائلا:" تحدثت مع حسام غالى وطالبته بعدم الاعتزال لأن الأهلى كان فى هذه الفترة يحتاجه لأنه كان قائد الفريق".

تابع البدرى فى ندوة الخليج 365، إن حسام غالى أصر على موقفه وأعلن الاعتزال رغم أنه - البدرى- كان يرى أن غالى كان قادرا على اللعب موسما جديدا على الأقل.

وزار حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة ، وكان فى إستقباله الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "الخليج 365.

وتعرف حسام البدرى خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد البدرى باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.

وشارك حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر فى ندوة ”الخليج 365” حول التحديات التى تواجه المنتخب قبل انطلاق تصفيات كأس العالم 2022 وبطولة أمم افريقيا بالكاميرون يناير المقبل، واختياراته من اللاعبين فى المرحلة المقبلة.



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (1)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (2)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (3)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (4)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (5)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (6)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (7)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (8)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (9)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (10)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (11)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (12)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (13)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (14)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (15)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (16)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (17)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (18)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (2)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (3)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (4)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (5)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (6)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (7)



حسام البدرى فى ندوة الخليج 365 (8)