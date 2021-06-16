شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد قبل مشاركته فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت عقب الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أقصى تقدير، بعد فتح خط مفاوضات مباشرة مع إدارة النجوم للاتفاق على تفاصيل الصفقة المالية.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الانتهاء من حسم صفقة كريم فؤاد قبل مشاركته في الأولمبياد في شهر يوليو المقبل، لأن مشاركته في دورة طوكيو سترفع من سعر اللاعب وهو ما تخشاه إدارة الأهلي التي ترغب في إنهاء الصفقة مقابل مبلغ مالي قليل، لاسيما بعد إقناع اللاعب بضرورة إعالان رغبته ورفض كل العروض الأخرى.

كما تخشى إدارة الأهلي من تلقي كريم فؤاد عروضا احترافية بعد انتهاء الأولمبياد وهو ما يهدد من انتقاله إلى الأهلي لو لم تنجح الإدارة الحمراء في حسم الصفقة في أقرب ممكن قبل المشاركة في الأولمبياد.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.

وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ، خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.

كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت16يونيه الجاري، خاصة أن فريق الترجي التونسي طرف المباراة الثاني سوف يخوض مباراة الذهاب المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط حضور كبير.

وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد والتعاون مع كافة الجهات المسئولة في هذا الشأن، خاصة أن المباراة المشار إليها تحدد طرف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها في نسختها الأخيرة.