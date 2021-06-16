شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد قبل مشاركته فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة كريم فؤاد ظهير أيمن النجوم والمعار إلى إنبي في أسرع وقت عقب الانتهاء من مباراتي الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على أقصى تقدير، بعد فتح خط مفاوضات مباشرة مع إدارة النجوم للاتفاق على تفاصيل الصفقة المالية.
ويرغب مسئولو النادي الأهلي في الانتهاء من حسم صفقة كريم فؤاد قبل مشاركته في الأولمبياد في شهر يوليو المقبل، لأن مشاركته في دورة طوكيو سترفع من سعر اللاعب وهو ما تخشاه إدارة الأهلي التي ترغب في إنهاء الصفقة مقابل مبلغ مالي قليل، لاسيما بعد إقناع اللاعب بضرورة إعالان رغبته ورفض كل العروض الأخرى.
كما تخشى إدارة الأهلي من تلقي كريم فؤاد عروضا احترافية بعد انتهاء الأولمبياد وهو ما يهدد من انتقاله إلى الأهلي لو لم تنجح الإدارة الحمراء في حسم الصفقة في أقرب ممكن قبل المشاركة في الأولمبياد.
وأرسل النادي الأهلي خطابًا إلى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، يطلب فيه دعم الاتحاد وكافة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة العودة أمام الترجي التونسي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر لها يوم 26 من يونيه الجاري.
وأكد الأهلي في خطابه على الدعم المستمر الذي تلقاه الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية من كافة المؤسسات الوطنية.
وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر ، خاصة و أن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.
كما أرسل النادي الأهلي خطابًا إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يطلب فيه مساندة مؤسسات الدولة الداعمة لكل الأندية التي تمثل مصر في كافة المحافل الدولية للموافقة على حضور جماهيرى لمباراة العودة أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا المقرر لها يوم السبت16يونيه الجاري، خاصة أن فريق الترجي التونسي طرف المباراة الثاني سوف يخوض مباراة الذهاب المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط حضور كبير.
وأكد الأهلي في خطابه لوزير الشباب والرياضة أن إدارة النادي على أتم الاستعداد والتعاون مع كافة الجهات المسئولة في هذا الشأن، خاصة أن المباراة المشار إليها تحدد طرف المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها في نسختها الأخيرة.