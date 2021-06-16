شكرا لقرائتكم خبر عن نادر شوقي لـ "القاضية × الاهلي": وليد سليمان لن يعتزل ومحمد محمود باق فى الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد نادر شوقي وكيل وليد سليمان نجم النادي الأهلي أن اللاعب الملقب بالحاوي لن يعتزل بنهاية الموسم الجاري كما تردد، كاشفا أن اللاعب سيكمل عقده مع الفريق الأحمر والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وقال نادر شوقي في تصريحات لبرنامج القاضية × الأهلي المذاع على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل محمد عراقي :"لا صحة لرحيل محمد محمود لأحد الأندية على سبيل الإعارة بعد تعافية الكامل من الإصابة ..اللاعب سيكمل مسيرته في الأهلي ولا يوجد أي نيه من الإدارة الحمراء في التفريظ بخدماته"

وتابع نادر شوقي في تصريحاته لبرنامج القاضية في الأهلي :"هناك رغبة شفهية من الأهلي لإعادة أحمد ريان بعد انتهاء اعارته لسيراميكا ولكن كل الأمور ستتضح بشكل رسمي نهاية الموسم الجاري.

برنامج القاضية × الأهلي هو برنامج خاص بأخبار النادي الأهلي يتضمن كواليس القلعة الحمراء ويناقش اهم القضايا داخله، ويذاع عبر تلفزيون الخليج 365 يومي السبت والأربعاء من كل اسبوع.