شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى لـ"الخليج 365": اللاعب إللى يحس أنه مكانه مضمون فى المنتخب هيطلع بره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه فى بداية مشواره مع المنتخب لم تكن النتائج على المستوى المطلوب لأسباب يعلمها الجميع، موضحا أنه فى البداية غاب عن الفريق عدد كبير من القوام الأساسى لأسباب مختلفة مثل ارتباط البعض بالمنتخب الأولمبى أو للإصابة، ولكن مع اكتمال القوة الضاربة تحسنت النتائج بقوة.

قال البدرى فى ندوة الخليج 365:" فضت فى الفترة الحالية منح اللاعبين فترة راحة سواء المحليين أو المحترفين نظرا لضغط المباريات وطول الموسم وحاجتهم للراحة، خاصة وأن لاعبى الأهلى والزمالك وبيراميدز يمثلون 85 % من قوام المنتخب، وبالتالى فضلت عدم التجمع فى هذا التوقف ومنح الفرصة للاعبين للحصول على راحة، وكأنها فترة راحة بين الموسمين وفرصة لالتقاط الأنفاس".

تابع البدرى:" منتخب مصر محتاج رجالة تقاتل فى الملعب وعندها الرغبة فى الوصول لكأس للعالم، ولو حسيت أنه فى لاعب حاسس أنه ضامن مكانه فى المنتخب أو لا يؤدى بقوة أو فى تراخى هيكون بره فورا لأنى عايز مقاتلين مش لعيبة كرة".