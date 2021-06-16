الامارات | رغم تأهل منتخب الامارات.. مارفيك يعترف بـ "خطأين"

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تأهل منتخب الامارات.. مارفيك يعترف بـ "خطأين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعرب مدرب منتخبنا الوطني فان مارفيك، عن سعادته بتأهل المنتخب إلى المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022، والوصول نهائي كأس آسيا 2023، وذلك بالفوز على فيتنام بثلاثة أهداف لهدفين ليلة الثلاثاء في ختام تصفيات الدور الثاني.

وقال المدرب خلال حديثه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: "منذ البداية قلت أن المهمة لن تكون مهمة سهلة، كان علينا الفوز بأربع مباريات لنضمن التأهل، أنا فخور جدًا بفريقي وسعيد لأننا نجحنا في تحقيق الهدف الذي عملنا لأجله، وأعتقد أن هذا الفريق لديه مستقبل جيد".

وأضاف: "اللاعبون كانوا في الموعد تماماً، لم يخذلوني مطلقاً، في كل مباراة قدموا مستوى مبهر، كنا الأفضل في كل مواجهة، وكان أداءهم يتحسن باستمرار، لعبوا بشكل جيد جدًا وبالطريقة التي أفضلها تماماً، لقد جعلوا كل شخص في الإمارات يشعر بالفخر".

وتعليقًا على استقبال شابك المنتخب لهدفين في الدقائق الأخيرة، قال مارفيك: "أنا سعيد جدًا بأداء المنتخب، لقد أتيحت لنا الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف خلال المباراة لم نستغلها بالشكل المطلوب، لكنني غير راضٍ عن الدقائق الأخيرة، ارتكبنا خطأين كانت نتيجتهما هدفين في شباكنا".

وأضاف: "لقد عملنا بجد في الأشهر الماضية، نجحنا بفضل تعاون الجميع في ابتكار أسلوب لعبنا الخاص، هذا المنتخب لديه مستقبل جيد، وسنعمل من اجل مزيد من التطوير والتحسين في المستوى".

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