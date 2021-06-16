الامارات | اللجنة التنفيذية لكرة الصالات الإماراتية تدرس تنظيم مسابقات للمراحل السنية

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التنفيذية لكرة الصالات الإماراتية تدرس تنظيم مسابقات للمراحل السنية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عبدالملك جاني بأن مشروع تنظيم مسابقات تخص فرق المراحل السنية الأندية التي تشارك في بطولات الرجال والشباب سيأخذ طريقه للتطبيق في القريب العاجل.

وقال جاني لـ"الإمارات اليوم": "نقدر الدور الايجابي الذي يقوم به الكثير من الاوساط ذات الصلة بكرة الصالات وندرس مشروع تنظيم دوري للمراحل السنية، وسيتم العمل به خلال فترة قريبة، وحسب اجندة اللجنة التنفيذية"، مضيفاً: "نتطلع إلى الاستماع لكل الآراء والافكار ومنها تلك التي تنتقد العمل لكونها ستقود في التالي الى تقويم الجهود وبما ينعكس على الرياضة الاماراتية بالخير الكبير".

وكان مدرب نادي خورفكان لكرة الصالات أنور الحمادي قد طالب اللجنة التنفيذية للصالات بإشهار مسابقات رسمية للمراحل السنية بحيث يكون هناك دوري تحت 12 و14 و16 سنة لكي تضمن اللعبة استمرارها ودعمها بلاعبين يتم تأسيسهم بطريقة أكثر فائدة، لأن ذلك سيمهد لصناعة لاعب كرة صالات مميز ويبشر بالخير لكرة قدم الصالات في الإمارات.

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